Kontrollgerät mit Magnet manipuliert

Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag hat eine Streife der Verkehrspolizei Bayreuth einen Sattelzug bei Bayreuth angehalten. Der 57-jährige Fahrer aus Polen war mit seinem Fahrzeug auf der A 9 in Richtung Berlin unterwegs. Im Rahmen der Kontrolle brachten die Beamten in Erfahrung, dass der Mann wegen einer Unfallflucht gesucht wurde. Er hatte am 5. Juni an der Rastanlage Pegnitz einen Windflügel mit seinem Sattelzug angefahren und sich anschließend entfernt, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Zudem wurden beim Auslesen seines digitalen Kontrollgerätes erhebliche Unstimmigkeiten festgestellt. Daher war die Weiterfahrt für den Mann vorerst an Ort und Stelle beendet. Der Verdacht der Manipulation bestätigte sich am nächsten Tag bei einer technischen Überprüfung. Der Mann hatte das Kontrollsystem seines Fahrzeuges mit einem Magneten überlistet. Dies kam ihm letztlich teuer zu stehen. Neben den 1500 Euro für das laufende Strafverfahren erwartet den Mann jetzt noch zusätzlich ein weitaus höheres Bußgeld wegen der Manipulation. pol