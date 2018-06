Kontrollen zur Sicherheit

pol



Im Monat Juli werden bei Motorradfahrern gezielt Kontrollen durchgeführt. Durch das Bayerische Staatsministerium des Innern und für Integration wurde für den Monat Juli, insbesondere zur Reduzierung der Verkehrsunfälle mit Motorradfahrern, eine bayernweite Schwerpunktaktion für Motorradsicherheit initiiert. Auf den Straßen im Bereich des Polizeipräsidiums Unterfranken kamen im Jahr 2017 zehn Motorradfahrer bei Verkehrsunfällen ums Leben. Bei neun dieser Unfälle war der Motorradfahrer hauptverantwortlich und als Unfallverursacher anzusehen, heißt es in einer Pressemitteilung des Präsidiums. Insgesamt ereigneten sich 614 Unfälle mit Beteiligung von Motorradfahrern, bei denen 550 Zweiradfahrer zum Teil schwer verletzt worden sind. Die Hauptunfallursache stellt dabei nach wie vor die überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit dar.Aufgrund der Witterungsverhältnisse liegen die Unfallschwerpunkte naturgemäß in den Monaten April bis Oktober und ereignen sich im Bereich Unterfranken insbesondere auf den Landstraßen.Auch die durch Motorradfahrer verursachte Lärmbelästigung spielt eine immer größere Rolle. Besonders problematisch ist dabei, dass ein Teil der Fahrer sehr "hochtourig" unterwegs ist und Auspuffe manipuliert werden, um den "Sound" zu verändern. Darüber hinaus spielt aber auch die Fahrweise eine Rolle. Um die Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Motorradfahrern zu reduzieren, die Motorradsicherheit im Allgemeinen zu verbessern, aber auch um gegen die besondere Lärmbelästigung durch manipulierte Motorräder vorzugehen, hat das Bayerische Staatsministerium des Innern und für Integration für den Monat Juli eine bayernweite Schwerpunktaktion geplant.Im Rahmen der Verkehrskontrollen sollen den Betroffenen insbesondere die Folgen der Missachtung und die Notwendigkeit der Verkehrsüberwachung verdeutlicht werden. Hierdurch soll eine Verhaltensänderung bei den Motorradfahrern bewirkt und die Zahl der Unfälle reduziert werden. An der Schwerpunktaktion werden sich sämtliche unterfränkische Dienststellen beteiligen und über den kompletten Juli gezielt ganzheitliche Verkehrskontrollen durchführen, heißt es weiter.