Kontrollen bringen Verstöße ans Licht

Bei Verkehrs- und Personenkontrollen stellte die Haßfurter Polizei Verstöße fest. Am Montagabend wurde der Fahrer eines Pakettransporters in Knetzgau angehalten. Der 32-Jährige transportierte Pakete im gewerblichen Güterverkehr, führte aber keinen Arbeitszeitnachweis nach der Fahrpersonalverordnung mit. Eine Anzeige und Ermittlungen folgen. Im Seufzertal in Haßfurt wurde am Montagabend ein 19-Jähriger einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei händigte der Mann ein Einmachglas mit Marihuana sowie ein Rauschgift-utensil an die Polizeibeamten aus. Eine Durchsuchung seiner Person und seiner Sachen verlief negativ. In der Nacht zum Dienstag gegen 1.50 Uhr wurden in der Brüder-Becker-Straße in Haßfurt bei einem 21-Jährigen drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein Urintest verlief positiv. Der junge Mann musste zu einer Blutprobe. Das Fahrzeug des Betroffenen wurde versperrt und abgestellt.