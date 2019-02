Kontrolle verloren: Fahrt endet am Baum

Glimpflich ohne Verletzungen ging am Donnerstagnachmittag ein Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2289 aus. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 54-Jährige dort nach Oberwildflecken. Sie kam in einer leichten Linkskurve vermutlich aus Unachtsamkeit nach rechts auf die Bankette und verlor die Kontrolle über ihren Pkw. Der Toyota schleuderte über die Gegenfahrbahn, kam von der Fahrbahn ab und schließlich an einem Baum zum Stehen. Die Fahrerin wurde glücklicherweise nicht verletzt. Der Blechschaden beläuft sich rund 2000 Euro. pol