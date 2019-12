Kontrolle über Pkw verloren

Zu einem Unfall ist es am 1. Weihnachtsfeiertag am frühen Abend gekommen, als eine 24-Jährige mit ihrem Auto von Münnerstadt kommend auf der Bundesstraße in Richtung Nüdlingen unterwegs war. Im Waldstück zwischen der Einmündung zur Staatsstraße und Nüdlingen verlor die Fahrerin auf der feuchten Fahrbahn in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihren Pkw. Dieser fuhr zunächst rechts die Böschung hoch, geriet nach links auf die Gegenfahrbahn, prallte dort mit der linken Fahrzeugseite in die Leitplanke und stieß frontal mit dem entgegenkommenden Ford eines 51-Jährigen zusammen. Die Polo-Fahrerin wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst mit Prellungen in ein Bad Kissinger Krankenhaus gebracht. Der Ford-Fahrer blieb unverletzt, wurde wegen der Wucht des Aufpralls in ein Schweinfurter Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Sie wurden von einem Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt. Es wird eine Schadenshöhe von insgesamt 9000 Euro angenommen. pol