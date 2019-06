Am Samstag, 1. Juni, gegen 17.30 Uhr, war ein 18-Jähriger mit seinem Kraft-rad auf der Ortsverbindungsstraße von Reichenbach in Richtung Burghausen unterwegs. Etwa 150 Meter vor dem Ortseingang von Burghausen verlor er die Kontrolle über seine Maschine und fuhr in den rechten Straßengraben. Bei dem Sturz über den Lenker wurde der junge Mann verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. pol