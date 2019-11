Kontrolle über Fahrzeug verloren

Ins Schleudern kam eine 18-Jährige mit ihrem Auto am Montagabend auf der Staatsstraße 2294. Wie die Polizei meldete, war die junge Frau gegen 18 Uhr von der Lagerkreuzung in Richtung Lager Hammelburg unterwegs. Sie kam auf der kurvenreichen Steigung ins Schleudern und prallte zunächst vorwärts und nach einer Drehung noch mit dem Heck in die Leitplanke. Unfallursache war die nicht angepasste Geschwindigkeit. Die junge Frau wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Fahrzeug wird auf circa 8000 Euro geschätzt. pol