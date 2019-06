Kontrolle über das Fahrrad verloren

Am Samstagnachmittag kam es in der Schönbornstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem radfahrenden Kind und einem Pkw. Die Zehnjährige fuhr mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg in Richtung Innenstadt. Aufgrund der zu hohen Geschwindigkeit verlor sie die Kontrolle und prallte mit einem Mercedes zusammen. Der Mercedes-Fahrer, der gerade in ein Anwesen einbiegen wollte, blieb zwar rechtzeitig stehen, seine Fahrzeugfront ragte jedoch in den Gehweg hinein. Das Mädchen erlitt bei dem Zusammenstoß eine Prellung und wurde zur Weiterbehandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 1200 Euro. pol