Kontrolle über Auto verloren

Zu schnell war ein 55-Jähriger am Donnerstagnachmittag mit seinem Golf bei regennasser Fahrbahn auf der A 7 bei Bad Brückenau unterwegs. Sein Fahrzeug kam ins Schleudern. Der Mann verlor dann die Kontrolle über sein Fahrzeug, so dass es mehrfach mit der Außen und- Mittelschutzplanke kollidierte. Letztlich blieb das Auto auf dem linken Fahrstreifen stehen. Der Golf wurde stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit, Sachschaden circa 10 000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt, meldet die Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck. Der Schaden an der Schutzplanke beträgt etwa 2100 Euro. Zur Absicherung sowie zur Reinigung der Fahrbahn war die Feuerwehr Bad Brückenau vor Ort. pol