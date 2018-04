Kontrolle endet in der Zelle

Die Überprüfung eines Radfahrers am Freitag gegen 1.20 Uhr in der Brückenstraße endete für ihn in der Arrestzelle. Der 31-Jährige fuhr mit seinem BMX-Rad ohne jegliche Beleuchtung und sollte deswegen beanstandet werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er nicht mehr richtig sprechen konnte. Über drei Promille zeigte der Alkoholvortest an. Der Mann schlief seinen Rausch in der Zelle der Neustadter Polizei aus. pol