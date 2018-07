Höchstadt a. d. Aisch vor 19 Stunden

Kontrolle bringt Marihuana ans Licht

Ein Streife der Polizei hat am Montagabend eine kleine Personengruppe an der Straße An den drei Kreuzen kontrolliert. Die ortsfremden Personen hielten sich an den Containern der dortigen Industriegebä...