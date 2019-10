Kontrolle aus der Luft

Von Montag, 28., bis voraussichtlich Donnerstag, 31. Oktober, sind Mitarbeiter der Main-Donau Netzgesellschaft, einem Tochterunternehmen der N-Ergie Aktiengesellschaft, mit einem Helikopter im Netzgebiet unterwegs. Jeweils zwischen 8 und 17 Uhr überfliegen sie insgesamt fast 350 Kilometer Mittelspannungsfreileitungen in den Landkreisen Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim und Erlangen-Höchstadt. Das Gebiet für die Befliegung der Mittelspannungsfreileitungen umfasst im Wesentlichen den östlichen Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim. Der Landkreis Erlangen-Höchstadt wird lediglich im Westen, nämlich im Bereich Lonnerstadt und Höchstadt, beflogen, teilt das Unternehmen mit.

Geflogen wird nur bei klaren Sichtverhältnissen. Witterungsbedingt kann sich die Überprüfung deshalb zeitlich verzögern. Durch den Einsatz des Hubschraubers kann es in den zu kontrollierenden Bereichen zu Lärm und Abwind kommen. Die Main-Donau Netzgesellschaft bittet die Anwohner dafür um Verständnis.

Wenn es um die Kontrolle von Freileitungen geht, begutachtet die Main-Donau Netzgesellschaft regelmäßig vom Boden aus sowie aus der Luft - bei Hoch- und Mittelspannungsleitungen sind neben Drohnen auch Hubschrauber im Einsatz. Schwachstellen an Masten, Isolatoren und Leiterseilen können so frühzeitig erkannt und beseitigt werden. Gleichzeitig dient die Leitungsbefliegung dazu, die gesamte Leitungstrasse und den Trassenbewuchs zu überprüfen.

Ein Netzbetreiber wie die Main-Donau Netzgesellschaft ist dafür zuständig, dass alle am Stromnetz angeschlossenen Kunden zuverlässig ihren Strom erhalten. Eine hohe Versorgungssicherheit kann nur mit einem großen Aufwand an menschlicher Arbeit, Technik und regelmäßiger Kontrolle erreicht werden. Dies ist mit Kosten verbunden: Rund 100 Millionen Euro steckt die Main-Donau Netzgesellschaft jährlich in den Ausbau und den technischen Unterhalt der Stromnetze. red