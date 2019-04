Kontrolle: 14 drücken zu sehr auf die Tube

Beamte der Polizeiinspektion Lichtenfels führten am Donnerstag zwischen 10.15 und 12.45 Uhr auf der B 173 bei Unterlangenstadt eine Laserkontrolle durch. Hierbei mussten sie insgesamt 14 Verkehrsteilnehmer beanstanden. Der Schnellste fuhr bei erlaubten 100 mit 132 km/h in die Kontrollstelle. Ihn erwarten eine Anzeige mit einem Bußgeld von mindestens 80 Euro und ein Punkt in Flensburg. pol