Nachdem es am Sonntagmittag im Bereich vor der Baustelle an der Ausfahrt Scheßlitz der A 70 zu gegenseitigen Provokationen gekommen war, bremste ein 20-jähriger Hyundai-Fahrer im Baustellenbereich völlig überraschend sein Fahrzeug stark ab. Sein nachfolgender 50-jähriger Kontrahent konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf. Der Schaden an beiden Fahrzeugen summiert sich auf rund 6000 Euro. Die Autobahnpolizei hat Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen.