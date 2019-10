Kontrahenten mit Glas ins Gesicht geschlagen

In einer Wohnung in Sieglitzhof kam es am späten Dienstagabend zu einer handfesten Streitigkeit. Zwei Landsleute aus Bulgarien gerieten nach Feierlichkeiten aneinander. Ein 66-Jähriger setzte dabei unerlaubte Mittel ein: Er schlug seinem Gegenüber mit einem Glas ins Gesicht. Das Opfer, ein 41-Jähriger, erlitt eine Platzwunde an der Lippe. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Beteiligten standen erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest beim Schläger ergab einen Wert von 1,5 Promille. Gegen den 66-Jährigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung strafrechtlich ermittelt.