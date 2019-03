Kontrahenten in die Hecke geschleudert

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am Sonntag gegen 10 Uhr am Markt zwischen einem 34-Jährigen und einem 50-Jährigen. Während des Streits beleidigte der Jüngere den Älteren mit diversen Kraftausdrücken, nahm ihn in den Schwitzkasten und schleuderte ihn in eine Hecke. Was genau zu dem Streit geführt hat, ist bislang unklar. Die Ermittlungen dauern noch an.