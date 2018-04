Konto von Indien aus belastet

Nach den Osterfeiertagen stellte eine Mitbürgerin aus Maßbach vier Belastungen ihres Visa-Kontos in Höhe von insgesamt 380 Euro fest, die sie nicht getätigt hatte. Offenbar wurde in North Goa/Indien eine gefälschte Karte eingesetzt und so Barauszahlungen erwirkt. Die Geschädigte ist jedoch im Besitz ihrer Kreditkarte. pol