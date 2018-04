Kontinuität in der Führung des VdK

Ortsverbandsvorsitzender Johannes Rahmer hielt auf der Hauptversammlung des VdK Bischberg einen Rückblick auf die geleistete Arbeit. Außerdem standen Wahlen an.

Der Ortsverband zählt über 540 Mitglieder, für die mehrere Fahrten organisiert wurden. Der Weg führte unter anderem nach Mödlareuth. Aber auch in caritativer Hinsicht waren die Mitglieder sehr rührig.



Gratulationen

Erneut wurde eine Vielzahl Geburtstagskinder besucht. Bei Thea Schwind, Walter Rottmann, bei Helga Metzke, Anneliese Botsch und Gerhard Frießner bedankte sich der Vorsitzende für deren Besuche bei Jubilaren.

Die Herbstsammlung "Helft Wunden heilen" erzielte landkreisweit ein überaus gutes Ergebnis. Des Weiteren setzte sich der Ortsverband für verbesserte Barrierefreiheit im Gemeindegebiet ein. Schließlich konnte der Vorsitzende von einer Ehrung berichten: Für 40 Jahre ehrenamtliches Wirken im VdK Bayern war Dagmar Stumpf von Staatsministerin Melanie Huml ausgezeichnet worden.

Aus den Wahlen gingen folgende Personen als neue Funktionsträger im VdK Bischberg hervor: Zum Vorsitzenden wurde einstimmig Johannes Rahmer wiedergewählt.



Einmütige Voten

Ebenfalls ein einstimmiges Votum erhielten die stellvertretende Vorsitzende Thea Schwind, Gerhard Frießner als Kassier sowie Theo Schnörer als Schriftführer.



Vertreter

Die jüngeren Mitglieder vertritt Michael Betz. Als Vertreterin der Frauen fungiert Helga Metzke. In die Gruppe der Beisitzer gewählt wurden Anneliese Botsch, Karlheinz Exner, Reinhold Kübrich, Walter Rottmann und Bernhard Rünagel. Damit geht der Ortsverband mit großer personeller Kontinuität in die kommenden Jahre.

Zu Delegierten für die Kreisebene wählten die Mitglieder Thea Schwind und Helga Metzke, und weiter Walter Rottmann und Anneliese Botsch als Ersatzdelegierte. red