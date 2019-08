Kontinente in Bewegung

Unter dem Motto "Der grüne Stein von Wirsberg" lädt der Geopark Bayern-Böhmen am Sonntag, 4. August, zu einer erdgeschichtlichen Führung durch das Schorgasttal ein. Entlang des geologischen Lehrpfads und vorbei an zahlreichen Felsen und Steinbrüchen geht Geoparkranger Gert Hartmann unter anderem auf die spektakuläre Geschichte der "Münchberger Gneismasse" und ihrer Gesteine ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Wohnmobilstellplatz beim Schwimmbad im Schorgasttal in Wirsberg. Die Exkursion dauert rund zweieinhalb Stunden, die Teilnahme kostet vier Euro. Weitere Informationen bei der Geschäftsstelle des Geoparks unter Telefon 09602/ 9398166 oder im Internet unter www.geopark-bayern.de. red