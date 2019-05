An einem E-Bike, dass vor dem Wohnhaus Nr. 13 abgestellt war, machte sich ein Unbekannter zwischen Freitag, 11 Uhr, und Samstag, 4.15 Uhr, zu schaffen. Als der Benutzer am Morgen mit dem Bike wegfahren wollte, musste er feststellen, dass das Kontaktschloss für den Akku ausgebaut und mitgenommen worden war. Das Fahrrad konnte dadurch nicht mehr benutzt werden. Hinweise an die Polizei, Tel.: 09741/6060. pol