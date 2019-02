Kontaktpunkt zeigt Papstfilm

Fünf Jahre ist Papst Franziskus im Amt. Der erste Papst, der seinen Namen nach Franz von Assisi wählte, ist dabei, seine Kirche auf den Kopf zu stellen. Oder auf die Füße. Kino-Altmeister Wim Wenders, ein bekennender Protestant, hat ihm seinen neuesten Film gewidmet: "Papst Franziskus - Ein Mann seines Wortes". Der Film lief letztes Jahr mit großem Erfolg in den Kinos - auch in Bad Kissingen. Jetzt zeigt der Kontaktpunkt nochmals zusammen mit der Pfarreiengemeinschaft als Abschluss der Triologie zu Themen des Papstes dieses herausragende, dokumentarische Werk (96 min). Interessenten sind eingeladen, am Mittwoch, 20. Februar, um 19.30 Uhr ins katholische Gemeindezentrum, Hartmannstraße 2 in Bad Kissingen. Außerdem wird der Film zuvor von der Kurseelsorge Bad Bocklet in der Wandelhalle (kleiner Kursaal) am Montag, 18.2., um 15 Uhr angeboten. Kurseelsorger Rainer Ziegler wird danach zum Gespräch zur Verfügung stehen! Der Eintritt zu diesen Veranstaltungen ist frei. red