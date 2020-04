Kontaktlos im Landratsamt ein Fahrzeug zulassen: Unterlagen abgeben

Aufgrund der Corona-Pandemie ist der Besuch des Landratsamts Lichtenfels aktuell nur bei vorheriger Terminvereinbarung möglich. Termine mit der Kfz-Zulassungsstelle können dabei grundsätzlich nur online unter www.lkr-lif.de gebucht werden.

Als zusätzlichen Service bietet die Zulassungsstelle daneben laut einer Pressemitteilung ab sofort an, dass Zulassungsunterlagen während der Öffnungszeiten des Landratsamtes auch am Empfang zur Bearbeitung abgeben werden können. Nach einer Bearbeitungsdauer von circa zwei bis drei Werktagen werden die Kunden telefonisch oder per E-Mail informiert. Anschließend kann der Zulassungsvorgang in der Kreiskasse gegen Einzahlung der Gebühren abgeholt werden.

Damit die Bearbeitung zügig und reibungslos erfolgen kann, bitten die Mitarbeiter der Kfz-Zulassungsstelle jedoch dringend darum, die eigenen Unterlagen vor Abgabe noch einmal auf Vollständigkeit zu überprüfen.

Informationen zu den erforderlichen Unterlagen stehen auf der Homepage des Landratsamtes unter https://www.lkr-lif.de/landratsamt/verkehr/zulassungsstelle/index.html. So weit die Vorlage der Kennzeichenschilder notwendig ist, sind auch diese zusammen mit den Unterlagen abzugeben. Personalausweiskopien können auch direkt bei der Abgabe vor Ort erstellt werden.

Wenn man die fertigen Unterlagen wieder abholt, benötigt man dafür ein amtliches Ausweisdokument. Kann man die Unterlagen nicht selbst abholen, besteht die Möglichkeit, ein e Vollmacht auszustellen. Zudem muss sich der Abholer ebenfalls ausweisen können.

Bei Fragen stehen die Mitarbeiter der die Kfz-Zulassungsstelle unter Tel. 09571/18-117 zur Verfügung. red