Kontakthöfe im Livestream

Vom 21. bis 24. Mai wäre es wieder so weit gewesen: das sechzehnte Mal kontakt - Das Kulturfestival. Auf dem ehemaligen Firmengelände von Metalluk und in der Kufa in der Ohmstraße wäre getanzt, musiziert, gelacht, gequatscht und gefeiert worden. Nun kommt alles dieses Jahr ganz anders. Aber das Team der Projektgruppe des Asta Bamberg e.V. arbeitet weiter daran, Menschen mit Kunst und Kultur zusammenzubringen. Deshalb gibt es nun seit kurzem die Aktion Kontakthöfe. "Das ist derzeit vielleicht der beste Weg, Kulturschaffenden Auftritts- und vor allem auch Einnahmemöglichkeiten zu geben und zumindest ein bisschen das Live-Feeling zu erhalten", berichten die Initiatoren. Dabei buchen private Nachbarschaften oder soziale Einrichtungen Künstler, die dann im Garten oder Innenhof auftreten. Mehr Infos dazu unter www.kontakt-bamberg.de.

Für das kommende vermeintliche Festival-Wochenende hat das Team nun selbst vier solcher Kontakthöfe organisiert. Am heutigen Donnerstag spielen Ella - First Lady of Song und The See See Riders, am Freitag die Bambägga und am Sonntag die Jazzküche. Damit möglichst viele Leute diese auch miterleben können, gibt es am Donnerstag und Sonntag einen Livestream des Konzerts auf dem kontakt-youtube-Kanal https://www.youtube.com/channel/UCQsRoOzbndr-1Wt-j_kvoAg?view_as=subscriber. Und am Samstag machen die Fensterbeats die Stadt zum Club. Spenden für kontakt - Das Kulturprojekt werden gerne angenommen (AStA Bamberg e.V., IBAN: DE62 7705 0000 0300 6920 68 BIC-/SWIFT-Code: BYLADEM1SKB). red