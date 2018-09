Die Caritas veranstaltet am Freitag, 7. September, von 14 bis 16 Uhr das KontaktCafé zum Thema "Aroma-Öle - Erlebnis der Sinne". Einen kleinen Einblick in die Welt der Aroma-Öle und die Art der Anwendung erhalten die Teilnehmer an diesem Tag. Sie können Öle testen oder auch selbst mischen. Die Veranstaltung findet im Pfarrzentrum St. Stephanus, Hauptstraße 21, statt. Anmeldungen sind nicht notwendig. red