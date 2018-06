Kontakt zur Energiegenossenschaft

sek



Interessenten, die nähere Informationen zur Freiflächenanlage Hörnau erhalten oder ihre Absicht zur Beteiligung bekunden möchten, können sich unter Angabe ihrer Telefonnummer über energie-eg.muennerstadt@gmx.de an die Energiegenossenschaft Münnerstadt wenden. Alternativ können die Kontaktdaten in den Briefkasten der Genossenschaft bei der VR-Bank in Münnerstadt, Veit-Stoß-Straße 8-10, eingeworfen werden. Ein Vorstand der Genossenschaft wird sich dann mit dem Interessenten in Verbindung setzen.