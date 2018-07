Kontakt-Café in Adelsdorf

Die Caritas bietet in Adelsdorf regelmäßig in einer gemütlichen Runde bei kostenfreiem Kaffee und Kuchen für Menschen jeden Alters die Gelegenheit, sich auszutauschen, ein Brett- oder Kartenspiel zu spielen, neue Menschen kennenzulernen und abzuschalten vom Alltag. Das Kontakt-Café findet das nächste Mal am Freitag, 6. Juli, von 14 bis 16 Uhr im Pfarrzentrum St. Stephanus in der Hauptstraße 21 in Adelsdorf statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red