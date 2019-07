Konsumkritischer Stadtrundgang

Bei einem "konsumkritischen" Stadtrundgang, zu dem das KAB Bildungswerk am Samstag, 20. Juli, um 15 Uhr (Treffpunkt am Gabelmann) einlädt, geht es um Globalisierung, nachhaltigen Konsum, Postwachstum und Kapitalismuskritik. Die Teilnehmer erfahren, wie man sein Einkaufsverhalten mit ökologischen und sozialen Missständen in anderen Regionen der Welt zusammenhängt und wie alle durch bewussten Konsum positiv Einfluss nehmen können. Referentin ist Anna Stojanik der Bewegung "Weltbewusst". Anschließend werden die Erkenntnisse im Gasthaus "Sternla", Lange Straße 46, ausgewertet und diskutiert. Die Teilnahme ist kostenfrei. Weitere Informationen und Anmeldung beim KAB Bildungswerk Bamberg e.V., Ludwigstraße 25, Telefon 0951/9169116, oder per E-Mail: kab-bildungswerk@kab-bamberg.de sowie unter www.bildungswerk.kab-bamberg.de. red