Konservieren wie zu Omas Zeiten

Fermentieren ist eine uralte Art der Konservierung von Lebensmitten, die jetzt wieder an Attraktivität gewonnen hat. Dazu findet am Donnerstag, 11. April, von 19 bis 21 Uhr ein VHS-Kurs in Weitramsdorf statt. An diesem Abend erinnert Lydia Fuchs in der Schule an dieses wenig arbeitsintensive Verfahren, das ganz ohne teure Arbeitsgeräte auskommt. Fermentierte Lebensmittel sind leicht verdaulich, supergesund für die Darmflora, und auch das Immunsystem profitiert durch die enthaltenen Vitamine und Nährstoffe davon. Um Anmeldung über www.vhs-coburg.net oder unter der Telefonnummer 09566/8299 wird gebeten. red