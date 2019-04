In der Reihe "Auf ein Wort" lädt die Kolpingsfamilie Höchstadt zum Dialog mit dem Kolpingbruder und Kandidaten zur Europawahl, Konrad Körner aus Herzogenaurach ein. Im Anschluss an das Impulsreferat "Europa besser machen. Wünsche für das

zukünftige Europa" wird Körner für eine Diskussion zur Verfügung stehen. Die Veranstaltung am Donnerstag, 11. April, beginnt um 19.30 Uhr in St. Hildegund in Höchstadt. red