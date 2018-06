Konny Albert packt aus

sh



Noch sind sie weiß: 21 weiße Rechtecke hängen an den weißen Wänden im Altstadtcafé in Münnerstadt . Der Hammelburger Künstler Konny Albert hat seine Bilder gut verpackt, um noch nicht ahnen zu lassen, was ab Freitag, 29. Juni, zu sehen sein wird: "Meine grünen Bilder" heißt die Ausstellung des Künstlers, der gebürtig aus Poppenroth stammt. Die Vernissage der Ausstellung beginnt am Freitag um 19 Uhr.Konny Albert ist als Multitalent in der Region und weit darüber hinaus bekannt: der studierte Grafik-Designer mit eigenem Atelier und Galerie in Hammelburg zeichnet und malt, arbeitet als Designer und auch als Mundart-Musiker. Man darf gespannt sein, wie er seine Ausstellung präsentieren wird: Konny Albert wird seine Bilder eins nach dem anderen auspacken und erklären, unterstützt von ihm selbst mit Gesang und Gitarre.