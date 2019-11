Konkrete Perspektiven für Gewerbe

Bürgermeister Marco Steiner (FW) gab zu Beginn der Bürgerversammlung im Rathaussaal einen ausführlichen Bericht über das Geschehen in der Stadt. Er verwies unter anderem auf eine Investitionssumme von knapp zwölf Millionen Euro, vorwiegend für Schulsanierungen in Oeslau und Einberg und für den Grunderwerb. Der Schuldenstand sei auf 6,2 Millionen Euro abgebaut worden. Neue Baugebiete würden ausgewiesen in Kipfendorf, Oberwohlsbach und Rothenhof.

Gewerbeflächen erwünscht

Thomas Gehrlicher sagte, er vermisse Flächen für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben. Bürgermeister Steiner meinte dazu, dass in Blumenrod ein Bebauungsplan aufgestellt werde, gab aber zu, dass größere Grundstücke tatsächlich nicht zur Verfügung stünden und es eine Frage des Grundstückspreises sei. Auf gewerbliche Leerstände verwies Udo Beiler. Der Bürgermeister stimmte ihm zu und ließ wissen: "Bei einer Weiternutzung sind viele Beteiligte unter einen Hut zu bringen. Es gibt konkrete Perspektiven, die derzeit jedoch nicht genannt werden können."

42 Einwohner in Fornbach

Aus der Rödentaler Statistik war zu erfahren, dass Rödental 13 641 Einwohner hat, größter Stadtteil ist Mönchröden mit 4351, kleinster ist Fornbach mit 42 Einwohnern. Bis zum Tag der Versammlung hatte es 95 Geburten, 158 Sterbefälle, 798 Anmeldungen und 646 Abmeldungen gegeben. In 29 Klassen im Rödentaler Stadtgebiet befinden sich 608 Schüler.

Viele Projekte sind 2020 laut Steiner im Bereich Tiefbau geplant. Kümmern wolle sich die Stadt auch um die Schulsanierung in Einberg (Fortführung), die Planung der Schule in Mönchröden, die Kindertagesstätten-Erweiterungen, das Feuerwehrgerätehaus im Froschgrund sowie die Sanierung des Rathauses. dav