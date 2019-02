Konjunkturpaket für die Bienen

Wie viele andere Arten sind die Bienen in die Krise geraten. In einem Vortrag spricht Gerhard Müller-Engler vom Institut für Bienenkunde und Imkerei über die aktuellen Ursachen der Gefährdung von Bienen und anderen Insekten. Der Referent zeigt alternative Strategien auf, die Situation wieder zu stabilisieren. Müller-Engler erklärt, dass es dazu nicht milliardenschwerer Stützungsprogramme bedarf, sondern dass oft schon kleine Maßnahmen ausreichen. Damit können alle einen kleinen Beitrag zur Erhaltung der Artenvielfalt leisten. Unter dem Thema "Wenn die Biene mit der Blume nicht mehr kann!" veranstaltet der Imkerverein Schlüsselfeld am Mittwoch, 6. Februar, ab 19 Uhr in der Zehntscheune in Schlüsselfeld eine Infoveranstaltung. red