Konietzko und Büttner in Destillerie

Ein Liedermacherabend mit Erik Konietzko und Leon Büttner findet am Samstag, 28. Juli, ab 19 Uhr in der Destillerie Möbus in Bad Rodach (Steinerer Weg 8) statt. "Die jungen Musiker sind mittlerweile ein fester Bestandteil unserer Kulturszene ", heißt es in einer Pressemitteilung zur Ankündigung des Konzertes. Unter dem Motto " Ein Sommernachtstraum " präsentieren die ehemaligen Albertiner Konietzko und Büttner unter anderem Lieder von Wolfgang Buck, Georg Danzer , Bodo Wartke und Konstantin Wecker . Der Eintritt kostet 13 Euro. Es wird um Reservierung unter den Telefonnummern 0172/7883358 (mobil) oder 09564/8046922 gebeten.