Konflikte - Drama oder eine Chance für alle?

Jeder erlebt in seinem Alltag zahlreiche Konfliktsituationen. Jeder Konflikt bietet wunderbare Möglichkeit, dem anderen zu begegnen und in Dialog zu treten. Jedoch wie führt man einen echten Dialog? Wie zeigt man seine Grenzen, übernimmt seine persönliche Verantwortung, ohne dass der Konflikt zum Machtkampf werden muss? Hierauf liegt der Fokus eines Seminars der Landvolkshochschule, das von Freitag, 8., bis Sonntag, 10. November, stattfindet. Nähere Informationen und Anmeldungen (bis morgigen Freitag) gibt es unter der Telefonnummer 09194/73630 bzw. per E-Mail an zentrale@klvhs-feuerstein.de. red