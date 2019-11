Konflikte als eine Chance betrachten

Am Donnerstag, 7. November, lädt von 15 bis 18 Uhr die Gruppe Frauen und Mütter der Schönstattbewegung in der Erzdiözese Bamberg zu einem Nachmittag für Frauen ins Schönstattzentrum auf dem Marienberg bei Scheßlitz ein. Das Leben ist ein Geschenk, doch es läuft nicht immer glatt. Vor allem im Bereich "Beziehungen" sind Konflikte unausweichlich. Werden Konflikte als Chance gesehen, kann man ganz anders damit umgehen. Neue Wege in Konfliktsituationen zu gehen, darum geht es Referentin Schwester M. Renate Zürrlein an diesem Nachmittag Die Veranstaltung findet in der Aula im Reinisch-Haus. In der Teilnahmegebühr sind Kaffee und Kuchen enthalten. Anmeldung bis heute, Dienstag, erbeten bei Schwester M. Anne Rath, Telefon 09542/7635. red