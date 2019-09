Konflikt von Wachstum und Nachhaltigkeit

"Zukunft oder Untergang? - Sind Freiheit, Nachhaltigkeit und Wachstum unvereinbar?" ist das von den Diskussionen um "Fridays for Future" angeregte Thema des nächsten Historischen Cafés in der Stadtbücherei. Termin ist Mittwoch, 25. September, Beginn ist um 19 Uhr. Erörtert werden sollen Fragen wie: Droht uns durch den Klimawandel der baldige Untergang? Sind Panik und Angst daher notwendige Begleiterscheinungen? Weltuntergangsszenarien sind nichts Neues. Zuletzt wurde der Untergang für den 21. Dezember 2012 prognostiziert - aufgrund einer angeblichen Prophezeiung in einem Maya-Kalender. Er blieb aus wie alle bisher angekündigten Untergänge. Sintflut, Apokalypse und das Jüngste Gericht sind aus der Bibel vertraute Szenarien. Also gelassen abwarten? Oder handeln - aber wie? Mit Hölderlin darauf hoffen, dass "wo Gefahr ist" auch "das Rettende" wächst? Zwei Impulsreferate von Harald Demetz und Christian Holtorf umreißen das Thema. Wolfgang Weiß, Klimaschutzbeauftragter der Stadt Coburg, wird vor allem über die Beziehung von Mensch und Nachhaltigkeit referieren. Grundlegend für die allgemeine Diskussion aller Beteiligten mit dem Publikum wird die Frage sein, inwieweit Wachstum notwendig ist bei einem noch erheblichen weltweiten Bevölkerungswachstum und ob es vermeidbar ist, individuelle Freiheiten global drastisch einzuschränken, um die Folgen des Klimawandels einzudämmen. Welche politischen und sozialen Folgen haben Kostensteigerungen beim Energieverbrauch? Die Veranstaltung wird moderiert von Brigitte Maisch; der Eintritt zu der Veranstaltung ist einer Mitteilung zufolge frei. red