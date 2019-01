Konfirmations- und Festmode für Teenies

Zu einem exklusiven Secondhand-Festmodebasar lädt die Kirchengemeinde St. Stephan/Philippus am Samstag, 2. Februar, ins Gemeindezentrum Philippus, Buger Straße 74, ein. In der Zeit von 11 bis 13 Uhr freut sich ein Festmode-Team auf die Besucher mit einer persönlichen, modischen Beratung. Schicke und festliche Outfits für die Konfirmation, elegante Kleider für den Schul- und Abschlussball oder das besondere Kleidungsstück für die Schulabschlussfeier wird in liebevoll festlich geschmückten Räumen präsentiert. Gerne werden auch Lieblingsstücke zum Verkauf auf Kommission ins Angebot mit aufgenommen. Infos und Verkaufslisten unter philippus.basar@gmx.de. red