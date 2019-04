Burggrub vor 16 Stunden

burggrub.inFranken.de

Konfirmation in Burggrub

In der St. Laurentius- Kirche in Burggrub wurden am Palmsonntag Sven Dietz (l.) und Max Dotzauer konfirmiert. Pfarrer Michael Foltin gestaltete zusammen mit der Jugendbeauftragten der Kirchengemeinde,...