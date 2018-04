Konfirmation als Bestätigung der Taufe

Fünf festlich gekleidete junge Damen zogen am Sonntag mit Pfarrerin Tanja Vincent vom Gemeindehaus zur evangelischen Kirche St. Maria, wo sie von ihr in einem Festgottesdienst konfirmiert wurden. Die Pfarrerin erinnerte die Konfirmandinnen daran, dass die Konfirmation eine Bestätigung der Taufe sei. "Mit der Zeit habt ihr von der Taufe erfahren, selber erste Erfahrungen mit Gott, dem Glauben und der Kirche gemacht und heute seid ihr hier, weil ihr auf diese Zusage Gottes mit eurem eigenen Ja antworten wollt", rief die Pfarrerin den Konfirmandinnen zu. Im Anschluss nahmen die Konfirmandinnen am feierlichen Abendmahl teil. Für die musikalische Umrahmung sorgte der Cantorei-Chor. Foto: Alfred Thieret