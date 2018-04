Konfirmanden wollen Gotteskinder sein

Ein Gotteskind sein und bleiben. Diese Entscheidung trafen am Sonntag die neun Konfirmanden aus Schornweisach und Vestenbergsgreuth in einem fröhlichen und feierlichen Gottesdienst, bei dem die Konfirmanden Lesungen und Gebete übernahmen.

Der Gospelchor sang vom Weg, den wir mit Gott im Leben weitergehen wollen, Seite an Seite mit Jesus. Besonders der Sologesang von Martina Gietl trug zum Gelingen bei mit dem Text: "Leben muss man vorwärts leben und Gott geht leise mit." Welcher Zuspruch, zu wissen, dass Gott mit uns durchs Leben geht, so Pfarrerin Tabea Richter. Diese Stärkung und Bekräftigung wurde auch im Abendmahl nochmals deutlich. Gott komme uns nahe durch seine Gegenwart, die wir fühlen, spüren und schmecken, die wir aber niemand beweisen können, geschweige denn müssen, erklärte die Pfarrerin. "Wir Christen glauben das, und es gibt uns Kraft. Es ist das Größte, ein Gotteskind zu sein."

Konfirmiert wurden: Elia Besold, Anton Brandt, Alisia Culha, Helena Frömel, Michael Hack, Robin Kugler, Vanessa Obergfell, Fabian Schülein und Luisa Strauß.

Tabea Richter