Konfirmanden backen für einen guten Zweck

Die zehn Konfirmandinnen und Konfirmanden der evangelischen Kirchengemeinde Buchau/Weismain ließen sich vor Weihnachten etwas ganz Besonderes einfallen, um Spendengelder zu sammeln. Sie durften selbst mit anpacken beim Brotbacken.

Zusammen mit Pfarrer Ulrich Jobst, Vikarin Christina Saueracker und Vertrauensfrau Karin Müller, die auch das Café des Familientreffs der Geschwister-Gummi-Stiftung leitet, waren sie zu Gast bei der Bäckerei Schäfer in Weismain. Dort durften die Jugendlichen unter der Anleitung von Bäckermeister Jochen Schäfer ihr eigenes Brot backen. Die 50 Brote wurden an einem Sonntag nach dem Gottesdienst in Buchau gegen Spenden verkauft.

Der Erlös dieser tollen Aktion, stolze 500 Euro, wurde nun von Pfarrer Jobst an die Geschwister-Gummi-Stiftung übergeben. Das Geld kommt den Kinderwohngruppen der Stiftung zu Gute.

"Wir freuen uns sehr über ein solch tolles Engagement. Das war eine prima Aktion, für die wir uns recht herzlich bei allen bedanken", so Regina Herath von der Geschwister-Gummi-Stiftung. red