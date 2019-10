Konferenz widmet sich dem Thema "Mehr Frauen in die Politik"

"Wir brauchen mehr Frauen in der Politik", fordert Staatsministerin Dorothee Bär, MdB, in einer Presseerklärung. Deshalb lade die Präsidentin des bayerischen Landtags, Ilse Aigner, zu einer parteiübergreifenden Konferenz ein. Am 11. Oktober findet unter dem Motto "FIP - Frauen in Parlamente - Wege in die Kommunalpolitik" ein Netzwerktreffen im Landtag statt.

Die Kommunalwahlen im kommenden Jahr böten eine gute Gelegenheit, um den Frauenanteil in den Kommunalparlamenten zu erhöhen. So soll das Treffen neben der Netzwerkvertiefung insbesondere neue Impulse für die Kommunalwahlen liefern. Mit der Veranstaltung will die Landtagspräsidentin Frauen aber auch ermutigen, für Wahlen zu kandidieren. In verschiedenen Foren werde von 10 bis 17 Uhr die Möglichkeit geboten, Anregungen für den Einstieg in die Politik zu sammeln. Neben einer Fragerunde mit Bürgermeisterinnen und Landtagsabgeordneten gebe es Beispiele aus der Praxis von Journalistinnen oder Unternehmerinnen. Denn Netzwerke seien in der Politik von hoher Bedeutung, so Dorothee Bär. Die Anmeldung ist noch bis 8. Oktober nur online unter www.frauen-in-parlamente.bayern möglich. red