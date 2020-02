Kompression ist auch nach der Liposuktion unerlässlich

Seit 30 Jahren beschäftigt sich Bandagistenmeister René Gatzenberger mit dem Thema Lipödem. Im Gespräch mit dem Fränkischen Tag erklärt er unter anderem, wie sich Sport und Kompression auf die Fettverteilungsstörung auswirken. Wie entsteht ein Lipödem?

René Gatzenberger: Betroffen sind fast ausschließlich Frauen. Man weiß nicht, wo das Lipödem herkommt, aber die genetische und die hormonelle Veranlagung spielen eine entscheidende Rolle. Hormonelle Schübe, die mit der Pubertät oder einer Schwangerschaft einhergehen, können eine Erklärung sein. Wissenschaftlich erwiesen ist das aber nicht. Anatomisch gesehen befinden sich die Fettzellen bei einem Lipödem im Kapillarbereich, wo auch der Blutkreislauf stattfindet. Wenn das Blut von den Arterien in die Venen gepumpt wird, gelangt zusätzlich Gewebsflüssigkeit ins Unterhautgewebe. Diese wird dort durch die Lymphkapillaren, die aussehen wie schwingende Zipfel, aufgenommen und im Lymphgefäßsystem verstoffwechselt. Bei Lipödem-Patienten ist die Lymphbildung durch das Fett eingeschränkt, die Gewebsflüssigkeit kann sich vermehrt ansammeln. Wie funktioniert Kompression?

Ein Lipödem kann durch die Kompression aufgehalten werden, ohne kann sich die Volumenzunahme auf fünf bis zehn Millimeter pro Jahr belaufen, die Haut dehnt sich aus. Bei einem Lipödem vermehrt sich das Unterhautfettgewebe, das zwischen der Oberhaut und den Muskeln liegt. Die Entwicklung wird durch die Bindegewebsschwäche, die wiederum durch die Kompression verhindert werden kann, begünstigt. An den Beinen ist es wichtig, dass der Druck harmonisch über die ganze Extremität von den Füßen bis zur Taille verläuft, bei den Armen kommen Boleros zum Einsatz. Inwiefern wirkt sich Sport auf ein Lipödem aus?

Beim Sport dehnen sich die Muskeln und die geschädigte Haut zusätzlich aus. Wenn der Muskel sich dann wieder zusammenzieht, bleibt ohne Kompression zwischen Muskel und Haut zusätzlicher Raum für neues Fettgewebe, dass sich neu einlagern kann. Beim Schwimmen entsteht durch das Wasser Gegendruck, weshalb die Durchblutung in diesem Bereich weniger angeregt wird - hier und bei anderen langsamen Sportarten, wie Yoga, ist keine Kompression nötig. Die unter der Haut eingelagerten Fettzellen können durch den Sport nicht verbrannt werden.

Was müssen Betroffene nach der Liposuktion beachten? Es ist entscheidend, weiterhin leichte Kompressionsstrumpfhosen zu tragen, weil das Lipödem sonst wegen der Bindegewebsschwäche zurückkommen könnte. Ohne Kompression fehlt die Spannung in der Haut. Ich würde Betroffenen empfehlen, nach der Liposuktion zwei bis dreimal die Woche Sport zu machen, Flachstrickstrumpfhosen zu tragen. Außerdem rate ich dazu, in einem Tagebuch Gewicht und Blutdruck aufzuschreiben und zusätzlich zu notieren, ob Kompression getragen wurde. Wie schätzen Sie die Wirkung der Liposuktion ein?

Aktuell ist es noch nicht erwiesen, ob eine Liposuktion dauerhaft hilft. Betroffene werden im Glauben gelassen, dass sie nach der Liposuktion geheilt sind. Nach dem Eingriff wäre oft noch eine Hautstraffung notwendig, die von der Krankenkasse auch nicht bezahlt wird. Die Fragen stellte Cindy Dötschel