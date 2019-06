Komposthaufen in Brand geraten

Durch die Selbstentzündung eines Komposthaufens kam es am Dienstag gegen 15.30 Uhr in Sterpersdorf zu einem Brandfall. Ein Polizeibeamter, der selbst gerade nicht im Dienst war, hatte das Feuer entdeckt, als es bereits auf das an den Komposthaufen angrenzende Lagerholz übergegriffen hatte. Das Feuer konnte von dem aufmerksamen Polizisten gelöscht werden, die Feuerwehren Sterpersdorf und Höchstadt löschten anschließend komplett ab. Ein größerer Schaden konnte durch das rasche Eingreifen des Polizeibeamten verhindert werden.