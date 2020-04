Kompost brennt - Frau verletzt sich

Beim Versuch, ihren brennenden Komposthaufen zu löschen, verletzte sich eine 56-Jährige in Großgarnstadt. Sie wurde mit leichten Verbrennungen an Arm und Gesicht ins Coburger Klinikum eingeliefert. Den Brand konnten die Landkreisfeuerwehren schnell unter Kontrolle bringen. Es entstand ein Sachschaden von 100 Euro, berichtet die Polizeiinspektion Coburg. Über die Brandursache können die Brandermittler schon eine Aussage machen. Wegen der großen Hitzeentwicklung innerhalb des Komposthaufens, einhergehend mit der momentan extremen Trockenheit, kam es zu dem Brand in dem Komposthaufen. Die Coburger Polizisten nahmen einen Brandfall mit Verletzten auf. Ein Fremdverschulden ist auszuschließen, heißt es im aktuellen Bericht der Polizei. Einen ähnlichen Fall gab es in dieser Woche schon einmal. Am Dienstag kurz nach Mitternacht brannte Grüngut auf dem Kompostplatz in Meschenbach. red