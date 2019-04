Komplett neue Führungsmannschaft

Das Hauptaugenmerk der Hauptversammlung des Kreisverbands Coburg im Nordbayerischen Musikbund lag auf der Neuwahl des Vorstands. Eine vollkommen neue Mannschaft übernimmt für die nächsten drei Jahre die Geschicke des Kreisverbands.

Die Modalitäten der Neuwahl wurden nach den Bezirksverbandsrichtlinien durchgeführt. 21 stimmberechtigte Mitglieder aus den Kreisvereinen nahmen an der Wahl teil. Da für einige Ehrenämter zwei und mehr Personen zur Verfügung standen, musste teilweise schriftlich gewählt werden. Als neuer Vorsitzende wurde mehrheitlich Norbert Oppel gewählt und zu seiner Stellvertreterin Stephanie Kramer. Kassiererin ist Sandra Hildebrandt, Schriftführer ist Tino Pruschitzki, Revisoren sind Stefan Dinkel und Konrad Keller; als Delegierte wurden Norbert Oppel und Stephanie Kramer, als Ersatzdelegierte Sandra Hildebrand und Christian Jäger gewählt. Erster Kreisdirigent ist Daniel Härich (Stellvertreter Philipp Gerlicher).

Der neue Vorsitzende bedankte sich im Namen aller neu Gewählten für das entgegengebrachte Vertrauen. Er verwies auf das "Blasmusik-Spektakel" am 7. September auf dem Albertsplatz in Coburg. Rund zehn Kapellen werden daran teilnehmen. Zu einer Ablaufbesprechung wird er noch einladen. Er legte bereits eine Arbeitstagung auf den 19. November, voraussichtlich in Rödental, fest.

Zuvor hatte der bisherige Vorsitzende Ronald Friedrich zahlreiche Abordnungen von Musikvereinen des gesamten Landkreises zur Versammlung begrüßt. Friedrich blickte auf ein arbeitsintensives Jahr zurück, in dem er rund 30 Termine wahrgenommen habe. Die Kapellen würden weniger, aber die Anzahl der Musiker nehme zu, das sei erfreulich, sagte er. Ronald Friedrich sprach das Wertungsspielen an. Die Teilnahme sei rückläufig. Der Maßstab liege zu hoch, sei ein Einwand.

An dem D-1-Lehrgang nahmen laut Friedrich 17 Personen mit Erfolg teil. Erfreulich sei die Vielfalt der erlernten Instrumente und insbesondere vermehrt das tiefe Blech. Erstmals wurde laut Friedrich die Prüfung von ausgebildeten Musikern in der Seßlacher Schule abgehalten. Auch 2019/20 sei die Abnahme des D-1-Lehrganges wieder in Seßlach vorgesehen. Für die D 2-Prüfung erteile er auch gerne weiterhin Auskunft, sei aber nicht mehr zuständig, sagte Friedrich.

Von den Finanzen berichtete Norbert Heß. Die Revisoren Hubertus Klett und Norbert Oppel bestätigten eine einwandfreie Buchführung.

Der Bezirksvorsitzende Thomas Kolb bedankte sich für die Einladung. Er sprach von einem spannenden, schnellen und schönen ersten Jahr. Gerne werde er Versammlungen und Musikfeste besuchen, egal, ob der Verein groß oder klein ist. Alle Kapellen seien ihm wichtig. Lob und Anerkennung sprach er dem Musikverein Autenhausen für das Spielen zur Jubiläumsfeier aus und dem Musikverein Beiersdorf, der schon viele Jahre beim Schützenfest in Kronach spielt. Es mache ihm Spaß und Freude, den Musikern zuzuhören. Die Tradition der Blasmusik werde mit öffentlichen Auftritten aufrechterhalten. Er erläuterte das Bundesprojekt "Noch a wenig besser werden". Dazu fänden Befragungen auch im Kreis Coburg statt. Kolb: "Die Blasmusik soll weiter nach vorn gebracht und die Tradition gepflegt werden." Er Er bedankte sich für das großartige Engagement, das im Landkreis Coburg für die Blasmusik geleistet werde. Karin Günther