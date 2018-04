Kompakte Spielweise bei der DJK Schondra - Sulzthal auf Formsuche

In den Nachholspielen der Kreisklasse Rhön 1 empfängt der FC Westheim (3./36) den SV Morlesau/Windheim (12./20). Die Partie war eine Woche zuvor wegen starker Regenfälle abermals abgesetzt worden. Für die Hausherren zählt nur ein Sieg, will man die Plätze 1 und 2 nicht aus den Augen verlieren. Dies gelang der Böhm-Elf bei abstiegsbedrohten Garitzern nicht, man unterlag 0:1. Dagegen überraschte Morlesaus Truppe um Spielertrainer Tobias Bold in Lauter, wo die SVler 2:1 gewannen.

Nach dem spielfreien Sonntag empfängt die DJK Schondra (14./16) die SG Reiterswiesen/Post SV Bad Kissingen (7./32). Beim Remis in Sulzthal (1:1) sicherten sich die DJKler einen Fleißzähler und sind mit dieser kompakten Spielweise auch in der Lage, die Bad Kissinger Spielgemeinschaft in die Knie zu zwingen. Die fühlte sich von harmlosen Oberthulbaern nicht allzu sehr gefordert und siegte durch einen Doppelpack des wieselflinken Yuel Emha sowie weiteren Toren der Routiniers Florian Heller und Tobias Vogel deutlich mit 4:0.

Die SG Oerlenbach/Ebenhausen (1./44) möchte im Spiel gegen den VfR Sulzthal (5./32) gerne die Tabellenführung ausbauen und sich für die unglückliche 2:3-Auswärtsniederlage auf Sulzthaler Höhen revanchieren. Es war die erste von insgesamt drei Saisonpleiten der Büttner-Elf. Zuletzt stotterte die Offensivmaschinerie des Spitzenreiters etwas, so dass man in Wollbach mit 0:3 den Kürzeren zog und gegen Bad Brückenau es nur zu einem 1:1 reichte. Auf Formsuche ist derweil der VfR Sulzthal, der sich beim 2:2 gegen Steinach zwar verbessert zeigte und kurz vor einem Dreier stand.

Erneut ließ der SV Obererthal (9./29) gegen einen vermeintlichen "Underdog" Punkte liegen. Bei der SG Gräfendorf/Wartmannsroth/Dittlofsroda unterlag die Truppe von Tim Herterich und Lukas Heid mit 0:1. Nur gut, dass jetzt mit dem TSV Wollbach (4./36) der aktuell Tabellenvierte kommt. Den konnten die Rot-Weißen bereits im Hinspiel mit 2:1 bezwingen. Doch leicht dürfte ein weiterer Sieg über die Jahns-Elf nicht werden, denn die befindet sich momentan in ihrer Saison-Bestform und holte gegen Sulzthal, Oerlenbach/Ebenhausen und Steinach stolze sieben Zähler. penk