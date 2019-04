Seit 35 Jahren spielt Kersbach mit Herz und Seele in Oberfranken Theater. Die Laiendarsteller spielen Komödie im fränkischen Dialekt, aber auch für "Zugereiste" gut artikuliert. Im Rahmen der 35. Kersbacher Theatertage gibt es noch zwei Vorstellungen des Stückes "Der ledige Bauplatz" von Regina Rösch . Tante Berta muss weg! So oder so ähnlich denkt es sich die Familie. Aber wie wird man Tante Berta los? Die Aufführungen sind am Freitag, 12. April, und am Samstag, 13. April, jeweils um 19.30 Uhr. Einlass ist 45 Minuten vorher. Veranstaltungsort ist das Sportheim der DJK Kersbach, Waldstraße 23. Karten für acht Euro gibt es im Vorverkauf in der Waldgaststätte, Sparkasse und Volksbank Kersbach. Telefonische Kartenreservierungen zur Abholung an der Abendkasse sind möglich unter Telefon 09191/60295. red