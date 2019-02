Komödiantischer Ausflug in die Klassik

Am Freitag, 1. März, gibt die Staatsbad Philharmonie Kissingen unter der Leitung von Burghard Toelke ein Faschingskonzert. Der Pianist und Musikkomödiant Felix Reuter präsentiert mit der Unterstützung des Orchesters sein Programm "Die verflixte Klassik". Das Konzert findet ab 19.30 Uhr im Max-Littmann-Saal statt. Beim Faschingskonzert der Staatsbad Philharmonie unternimmt das Publikum mit dem Programm "Die verflixte Klassik" mit Felix Reuter einen komödiantischen Ausflug in die Welt der Klassik, denn: "Mozart war ein Rock'n'Roller, Beethoven eher ein Pop-Musiker und Bach zeigte schon damals seine musikalische Verwandtschaft zum Jazz", sagt Felix Reuter. Eintrittskarten für diese Veranstaltung sind in der Tourist-Information Arkadenbau, unter Tel.: 0971/804 84 44, per E-Mail (kissingen-ticket@badkissingen.de) sowie in der Geschäftsstelle der Saale-Zeitung in Bad Kissingen erhältlich. Foto: Hamish John Appleby