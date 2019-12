Kommunionkinder übernehmen Ministrantendienst

Fünf neue Ministranten hat die Pfarrgemeinde St. Martin in ihr Amt eingeführt. Mit Bastian Brustmann, Eva Knüttel, Lars Teichmann sowie Simon und Johanna Popp haben sich alle Kommunionkinder dieses Jahres dafür entschlossen.

Diakon Manfred Müller, der die Einführung im Zuge des von Pfarrer Erhard zelebrierten Festgottesdienstes anlässlich des Patroziniums übernahm, zeigte sich darüber sehr erfreut. Er könne sich aus seiner bisherigen Erfahrung noch an keine Quote von 100 Prozent erinnern, erklärte er. Er dankte den beiden Oberministranten Moritz Hüfner und Philipp May dafür, dass sie die Kinder seit Juni auf ihre Aufgabe vorbereitet haben. Nachdem die neuen Ministranten vor der Gemeinde mit ihren Gewändern eingekleidet waren, wurden sie von Pfarrer Erhard und Diakon Müller am Altar gesegnet. red